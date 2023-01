BUREAU, Robert



Le 22 décembre 2022, est décédé Robert Bureau, conjoint de Yolande Paquet. Il demeurait à Pont-Rouge. Il était le fils de Nancy Warren et de feu Jacques Bureau. Robert s'est éteint paisiblement au centre de soins palliatifs de l'hôpital de St-Raymond. Un immense merci à ceux et celles qui ont pris soin de lui et qui ont adouci ses derniers moments. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe et sa mère, son frère Guy (Danièle Thiffault) ses sœurs Jacqueline, Caroline et Valérie. Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Andrée (feu Manuel Penalonga), ses beaux-frères Denis (Odette Larochelle), Marc (Francine Goudreault) et Alain (Nathalie Bussières) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et amis (es). Il est allé rejoindre son père Jacques et sa sœur Johanne.Merci aux docteures Christine Roy et Stéphanie Cloutier ainsi qu'au personnel de l'unité de médecine de jour de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Et un merci tout spécial à l'équipe des soins infirmiers à domicile du CLSC de Pont- Rouge.