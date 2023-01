TREMBLAY, Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 décembre 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Guy Tremblay, retraité de la Brasserie Labatt, époux de madame Thérèse Gravel. Il était le fils de feu madame Cécile Desgagné et de feu monsieur Paul Tremblay. Il demeurait à Ste-Anne-de-Beaupré.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au Mausolée de la Chapelle de Ste-Anne-de-Beaupré. Il laisse dans le deuil ses enfants: Stéphanie (Richard Larouche), Josée (Christian Morel), Patrick (Pauline Caron) et feu Éric (France Vallière) ses petits-enfants Guillaume, Anne-Julie, Marika, Anthony, Louka, Marc-Olivier, Samuel, Alexandre, Daniel et Benoit; ses arrière-petits-enfants qu'il aimait tant: Loïk, Laurika, Éloi et Zac-Kary, ses soeurs Louise (feu Marcel Paré) et Anne (Dominique); ses belles-soeurs Louise (feu Jean-Paul Simard) et Annette. Il est allé rejoindre ses soeurs: feu Lise (feu Louis Racine), feu Pierrette (feu Lucien Racine) et son frère feu Yvon.Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du CHU de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix.