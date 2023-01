CÔTÉ, Normand



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 30 novembre 2022, à l'âge de 66 ans et 2 mois, est décédé monsieur Normand Côté, époux de madame Lyne Bouchard, fils de feu madame Yvette Gagnon et de feu monsieur Yvon Côté. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h15.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Parc Commémoratif La Souvenance. Il laisse dans le deuil son épouse Lyne Bouchard; ses enfants : Alexandre (Blake Love) et Anthony; ses frères et soeurs : Rina, Réal (Marjolaine Dubois), Johanne (Denis Gagné) et Sylvie (Jean Pierre Desmeules); ses beaux-parents : Laurent et Nathalie Bouchard; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bouchard : Monique (Daniel Breton) et Sophie, plusieurs neveux et nièces, cousins cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier la Dre Audet, le personnel du CLSC Haute Ville et le Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.