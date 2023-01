FORTIN CARON, Juliette



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 23 décembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Juliette Fortin, épouse de feu monsieur Rodrigue Caron. Elle demeurait à Tourville, comté de L'Islet et depuis quelques années à Saint-Jean-Port-Joli. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Benoit, Diane (Christian Beaulieu) et Marie-Hélène (Pierre Boucher). Elle était aussi la grand-mère de feu Noah et Zacharie Caron (leur mère Nathalie Deschênes et ses enfants Samuel et Audrey-Anne), Émanuel et Frédéric Beaulieu, Maxime, Mégane et Mélia Boucher. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Solange (feu Léo Mc Donough), Ghislaine (Paul Pilon), Fleur-Ange, Françoise (feu Cléophas Samuel), feu Denise, Bruno (Paulette St-Pierre), Béatrice (Jean-Yves Labbé), Diane (Réjean Thériault), Madeleine (Jacques Robitaille) et Christine Fortin (Charlie Munroe); de la famille Caron : feu Maxime-Aubert (feu Agnès Cloutier), feu Marc (feu Cécile Giasson), feu Gertrude, feu Marius (Aline Pelletier), feu Carmelle m.i.c.., feu Laurent (feu Monique Fournier) feu Louis-Georges (Colette Pelletier), feu Claire m.i.c., feu Louise (feu Philippe Caron - feu Magella Corriveau), Odile (Laurent Cloutier), feu Hilaire (Mireille Pellerin), Lucie (Jacques Fournier) et Hélène. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dre Élizabeth Blouin, ainsi qu'aux membres du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur écoute, leur soutien, leurs attentions et la qualité remarquable des soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 13h30.Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial de Saint-Aubert.