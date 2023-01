PÉPIN, Dolorès



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 4 décembre 2022, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédée madame Dolorès Pépin, épouse de feu monsieur Roger Blais, fille de feu madame Marie-Ange Loubier et de feu monsieur Henri Pépin. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marcel (Andrée Charest), Christian (Luce Robichaud), Christiane (Daniel Blouin) et feu Céline (Marc Guérard); ses 5 petits-enfants, ses 6 arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs : Denise (feu Léopold Gagné), Raymond, feu Marcel, Lucille, feu Jeannine (feu André Gagnon), Henriette, André (Béatrice Németh), Lise (feu Jacques Landry) et Gilles, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.Merci au personnel du 5e étage du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour leurs bons soins. Merci également à sa coiffeuse Marie-Jeanne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél. : 418 387-1230 ou 1 888 387-1230, site web : www.alzheimerchap.qc.ca.