DELTELL, Guy



Au CHUL, le 21 décembre 2022, à l'âge de 99 ans et quatre mois, est décédé monsieur Guy Deltell, époux de feu Paule Ponzelli décédée le 29 mai dernier, fils de feu Joachim Deltell et de feu Marie-Anne Segui. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 6 janvier 2023, de 14h à 17h et de 19h à 21h.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 9h30. Il laisse dans le deuil ses fils : André (Simone Mendes), Claude (Michel Provost) et Gérard (Pascale St-Pierre); ses petits-enfants : Anne-Audrey (Pierre Tanguay), Jean-Philippe, Célina (Gopinath Nadendla), Béatrice (Félix Couture) et Émilien; ses arrière-petites-filles : Léanne, Elizabeth et Florence; son neveu Paul Ponzelli ainsi que les autres membres de la famille et ses amis, dont l'inestimable amie de toujours Denise Lelièvre. Vétéran de la deuxième mondiale, il est médaillé et blessé de guerre. En outre, il s'est vu décerner l'ordre national de la Légion d'honneur en 2011.