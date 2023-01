MORIN, Sylvie



Sylvie Morin, née à Rivière-du-Loup, professeur de marketing et ex-directrice de l'Unité départementale des sciences de la gestion du Campus de Lévis de l'UQAR, est décédée le 19 décembre 2022, à 55 ans, après un long combat contre le cancer. Fille de feu Odette Lévesque et de feu Francis Morin, de Rivière-du-Loup, belle-fille de feu Lise Payette et de feu André Payette, de Montréal, elle laisse dans le deuil son fils adoré Louis et son compagnon Daniel, ses sœurs et frères : France, Serge et Michel Morin, ses nièces ainsi que ses collègues, ses adjointes et ses amis. Détentrice d'une maîtrise en nutrition de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et d'un Doctorat en administration de l'Université McGill, elle fut une chercheuse remarquable et une enseignante appréciée. À son départ, elle nous a laissé ces mots :À sa demande,Comme lui importait l'absence de toute forme de discrimination, pour lui rendre hommage, au lieu de fleurs, on peut adresser un don à sa mémoire à LE TREMPLIN (Centre pour les personnes immigrantes et leur famille de Lévis) : letremplinlevis.com