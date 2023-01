BLONDEAU, S.Gertrude, CND

(S.S.Gertrude-de-Jésus)



Au Domaine Mahonia à Québec, le 19 décembre 2022, à l'âge de 98 ans dont 75 ans 11 mois de vie religieuse à la Congrégation de Notre-Dame, est décédée sœur Gertrude Blondeau. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Hector Blondeau et de feu madame Marie-Louise Robitaille de la paroisse Saint-Raymond-de-Porneuf.Outre les membres de sa communauté, y compris les associées de la CND, soeur Gertrude laisse dans le deuil sa soeur Lucie, CND, plusieurs neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, cousins et cousines. Soeur Gertrude est allée rejoindre dans la maison du Père ses frères : René (feu Alice Landry), André (feu Jacqueline Houle), Bruno, f.é.c. et l'Abbé Guy; ses sœurs : Marie-Paule (feu Louis Légaré) et Géraldine (feu Robert Fiset).Les sœurs de la CND, les parents et ami(e)s recevront les condoléances à compter de 13 h. Les religieuses remercient sincèrement les prêtres ayant desservi au Domaine Mahonia pour leur assiduité à offrir l'Eucharistie quotidienne. Notre reconnaissance va également au personnel des services auxiliaires ainsi qu'au personnel soignant pour les bons soins prodigués avec respect et tendresse.