MARTIN VOCELLE, Claudette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 décembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Claudette Martin, épouse de monsieur Claude Vocelle, demeurant à Berthier-sur-Mer, anciennement de Charlesbourg. Elle était la fille unique de feu dame Anita Lachaîne et de feu Monsieur Marcel Martin. La famille recevra les condoléances à lale samedi 14 janvier à compter de 11h30.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Mont-Marie de Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Stéphan (Sonia Racine), Caroline (Vincent Lamarre) et Carl; ses petits-enfants : Kelly-Ann et Amy Vocelle; Marie-Pier, Rose et Émilie Lamarre, leur conjoint(e); de la famille Martin, ses cousins(es) Louisette Fréchette, Claire et Lise Lévesque, Denis, Louis et Robert Martin; de la famille Vocelle, elle était la belle-sœur de : feu Raymond (Évelyne Breton), Nella (feu François Dumas), feu André (Denise Beaumont), feu Yvan (Ghislaine Turmel), feu Marc (Ann Kerwin) et feu Jean. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, autres parents et ses amis (es), tout particulièrement : Doris et Arleen Deschênes, Sylvie et Marc Dard, Jacinthe Rhéaume et Réal Labrecque. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8, www.coeuretavc.ca.