BAILLARGEON, Monique



Au Centre d'hébergement Jardins du Haut St-Laurent, le 23 décembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Monique Baillargeon, fille de feu madame Maria Goulet et de feu monsieur Joseph Baillargeon. Autrefois de Saint-Magloire de Bellechasse, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Suzanne Baillargeon et Yolaine Coulombe; ses petits-enfants : Simon Robitaille, Maude Robitaille (Alexandre Turcotte) et Valérie Crépeau (Marvin Watson); ses arrière-petits-enfants : Nicolas et Logan; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(es). La famille tient à remercier le personnel soignant des Jardins du Haut St-Laurent pour son dévouement et sa bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide, 550 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1S 2J5, Tél. : (418) 660-2100, www.centraide-quebec.com/faire-un-don/