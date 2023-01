BÉCHARD, Robert



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 novembre 2022, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédé monsieur Robert Béchard, époux de madame Monique Tremblay, fils de feu madame Maria Fleury et de feu monsieur Joseph Béchard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Lucie (Carl Tremblay) et Jean-François (Diane Jobin); ses petits-enfants : Elisabeth Russell-Béchard (Dylan Torieri), Andrew Lemieux-Béchard et Camille Plamondon; son frère et ses sœurs : Jacqueline (Paul Trottier), Colette (Gérard Thibault) et Roland (Cécile Chabot); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Raymond (Louise Boulanger), Jacques (Suzanne Paquet), Jean-Marc (Hélène Riverin) et Liliane (Robert Maguire), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus, Téléphone : 418 525-4385Site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.