Anthony Hopkins souligne ses 47 ans de sobriété dans une puissante vidéo

« Soyez toujours bon pour vous-mêmes. Restez loin du cercle de la toxicité. Vivez votre vie, soyez fière de votre vie », a partagé Sir Anthony Hopkins dans une vidéo de vœux de bonne année en santé cette semaine sur Instagram. L’acteur de 85 ans en a profité pour confier à ses 3,9 millions d’abonnés qu’il célébrait ses 47 années de sobriété.

« Je célèbre 47 ans aujourd’hui de sobriété, confie la vedette de l’iconique film Le silence des agneaux en regardant directement la caméra. Ce message ne se veut pas lourd, mais je l’espère aidant. Je suis un alcoolique en convalescence et je sais qu’il y a des gens partout qui luttent (...) Il y a 47 ans, je me trouvais dans une situation désespérée, j’étais au désespoir, et je n’en avais probablement plus longtemps à vivre. Mais j’ai été capable d’accepter le fait qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec moi. »

Fier de pouvoir dire qu’il vit une belle vie sobre depuis près de 50 ans, l’acteur poursuit en s’adressant directement aux gens souffrant partout dans le monde, pour toutes sortes de raisons.

« Aux jeunes, je dis : ne vous laissez pas intimider, oui la dépression et l’anxiété font partie de la vie (... ) Si vous avez besoin d’aide, parlez à quelqu’un que vous respectez, ou aller suivre le programme de 12 étapes des alcooliques anonymes, il y en a partout et c’est gratuit. Où que vous soyez, ne laissez jamais personne vous rabaisser. Soyez fiers. »

Des centaines d’admirateurs, tout comme de nombreuses personnalités connues du monde entier, ont aimé et commenté ce puissant message d’espoir, dont l’acteur Hugh Jackman qui, en écrivant « Bien dit! », a récolté plus de 2 000 j’aime.