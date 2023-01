TURCOTTE, Richard



À Québec, le 11 décembre 2022, à l'âge de 72 ans et 7 mois, est décédé monsieur Richard Turcotte. Il était le fils de feu madame Fernande Caron et de feu monsieur Raoul Turcotte et l'enfant biologique de feu madame Rose-Violette Manning et de feu monsieur J. Hervé Tremblay. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants qu'il aimait plus que tout : Barbara Lindsay-Turcotte (Edward McMahon), Camille Saint-Jacques-Turcotte et Charles Saint-Jacques-Turcotte (Chloé Poissant) ainsi que leur mère, madame Marie-Christine Saint-Jacques (Marc Alain); sa belle-mère Marie-Madeleine Rattez Saint-Jacques (feu Pierre Saint-Jacques); ses beaux-frères François Saint-Jacques (Manon Paradis) et Éric Saint-Jacques (Martyne Rochefort), ainsi que de nombreux ami.e.s. Fondateur de l'École de danse ethnique Migrations, qu'il a dirigée pendant 40 ans. Il laisse aussi dans le deuil la communauté de la danse et de la musique traditionnelle du Québec, dont des milliers d'élèves à qui il a transmis le plaisir de danser et l'importance de conserver le patrimoine vivant. Richard laisse également dans le deuil son fidèle compagnon, Shiny. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 15 janvier 2023, de 13h30 à 16h30.