PERRON, Monique



À Québec, native de Montréal, Monique fille de feu Jeannette Landry et de feu Antoine Perron a ouvert très grand ses ailes pour continuer ailleurs et autrement mais non sans beaucoup de peine et longue acceptation. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h30 à 14h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Monique laisse dans le deuil son conjoint, amoureux et âme-soeur André Caudal, son grand frère Roland (France Edisbury et grande amie) sa belle-maman chérie Thérèse Tremblay (feu Émile Caudal), ses beaux-frères Gilles et feu Pierre Caudal; son fidèle ami Sylvain Pronovost et quelques autres bons amis-es dont ses collègues de la RAMQ. Remerciements sincères aux soignants du CIC et de l'Hôtel-Dieu de Québec et à madame Delphine Bussières-Genest, psycho-oncologue qui l'a accompagnée depuis le tout début autant dans les rires que les larmes dans ce parcours particulier. Merci aussi à madame Lucie Lavoie infirmière pivot du début pour sa bienveillance et pour tout le reste incluant son humour et sa grande humanité. Monique aimait la vie passionnément et vivait intensément dans la joie et la gratitude. Vont aussi s'ennuyer, ses chats, ses oiseaux et ses plantes qui vont manquer d'eau. "Que la vie, que ma vie était belle! au revoir" Monique