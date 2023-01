LAFLAMME THIBODEAU, Pauline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 décembre 2022, est décédée à l'âge de 90 ans et 4 mois, dame Pauline Laflamme, épouse de feu monsieur Roméo Thibodeau. Fille de feu dame Éva Bégin et de feu Joseph-Aimé Laflamme, elle demeurait à Québec et autrefois à Sainte-Perpétue, comté de l'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacqueline (Guy Chassé), Jean-Noël (Linda Mercier), Hélène, Daniel (France Demers), Marc-André. Ses petits-enfants : François (Marie-Ève Pelletier) et Simon Chassé (Marie-Claude Lavoie); Samuel et Gabriel Thibodeau; Yannick (Mylène Goupil) et Dominic Mottard; Marie-Ève (Ian Monahoyios) et Guillaume Thibodeau (Émilie Chapleau). Ses arrière-petits-enfants : Félix et Léanne, Antoine, Raphaël et Hubert, Matis et Alexis, Lexie. Elle était la sœur de : feu Lucille (feu Odilon Guillemette), feu Rita (feu Adélard Boucher), feu Rose-Hélène (feu Maurice Bercier), feu Jacques. De la famille Thibodeau, elle était la belle-sœur de: feu Mathilde (feu Maurice Dubé), feu Gertrude (feu Georges Couture), feu Laurent (feu Juliette Bossinotte), feu Yvonne (feu Albert Racine), feu Jules, feu Gérard, feu Marcel-Anselme (feu Viola Grammer); Béatrice, Jean-Paul (feu Pierrette Auger).Sont également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis(es). Des remerciements sont adressés au personnel de la résidence le Manoir des Pionniers pour leur dévouement et leur accompagnement auprès de notre mère. Notre reconnaissance également aux médecins et tout le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, C.P. 1, Sainte-Marie (Qc), G6E 3B4 ou à Épilepsie section de Québec, 5000, 3e avenue Ouest, bur. 203 Québec (Qc) G1H 7J1. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi le 7 janvier 2023 de 10h30 à 13h45.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la maison funéraire