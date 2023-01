GUAY, Georges



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 décembre 2022, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Georges Guay, époux de Pierrette Bissonnette-Guay, fils de feu Albert Guay et feu Maria Tavara. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Yvon Guay (Colette Bilodeau), Daniel Guay (Francine Légaré), Linda Guay Savard (Daniel Savard) et Stéphane Guay (Johanne Cormier); ses petits-enfants : Sébastien Guay, Raphaël Savard, Marie-Pier Guay et Alexandre Guay; ses arrière-petits-enfants : William Guay, Laurence Guay et Elliot Savard; ses sœurs : Jeanne Guay Fiset et Alberte Guay Carrier; ses beaux-frères : Napoléon Fiset, Jacques Carrier, Claude Bissonnette, feu Lise Bélanger, Laurent Bissonnette et Annie Roy. Sincères remerciements au personnel du 9ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera au :