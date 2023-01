Benoit XVI, le pape philosophe

Les funérailles de Benoît XVI verront converger vers Rome des milliers et des milliers de fidèles.

Ces derniers sont attachés à ce pape philosophe qui n’avait rien d’ordinaire et avait fait le choix étonnant de quitter ses fonctions, il y a près de dix ans, car il ne se sentait plus capable de les exercer pleinement.

Il n’en aura pas moins marqué l’histoire récente du catholicisme et de l’Europe, d’autant qu’il était attaché au lien intime, même existentiel, noué par l’histoire entre les deux, et que le dernier demi-siècle aura vu se dénouer.

Benoît XVI était hanté par la déchristianisation de l’Europe. À travers elle, il ne voyait pas seulement une perte de la foi, mais aussi une forme d’effondrement culturel.

Tradition

Car comment comprendre l’histoire, la culture, la littérature ou la philosophie de la civilisation occidentale si on ne comprend pas sa matrice chrétienne ? En devenant étranger au christianisme, l’Occident devenait étranger à lui-même, s’inquiétait Benoît XVI. Qu’on soit croyant ou non, peut-on complètement lui donner tort ?

D’ailleurs, a-t-on connu une seule grande civilisation sans dimension religieuse ? La chute du christianisme n’a pas entraîné une extinction du sacré dans nos sociétés, mais sa dispersion en mille petites religions compensatoires, associées aux « nouvelles spiritualités » renouant avec les superstitions les plus primaires. Il n’est pas certain qu’on y gagne au change.

Comment expliquer cette chute aussi brutale que rapide, à l’échelle de l’histoire, du christianisme occidental ? Sans refuser la modernité, Benoît XVI se demandait si l’Église ne s’est pas elle-même sabordée en partie ces dernières décennies, en renonçant à certaines de ses traditions les plus sacrées. Il avait voulu réconcilier l’Église avec elles, notamment, avec sa liturgie.

Il était aussi intransigeant face aux crimes sexuels dans l’Église, qu’il ne chercha pas à relativiser, et dénonça frontalement.

Deux grands discours ont marqué son pontificat.

Dans son discours de Ratisbonne, en 2006, il avait voulu rappeler que la foi et la raison, loin de s’opposer irréductiblement, s’éclairent mutuellement. La raison conduit au mystère inexplicable de l’existence, et à la possibilité de la foi, mais qui se noie dans le mystère sans passer par la raison perd la tête et fait le choix de l’obscurantisme.

Occident

Dans son discours aux Bernardins, en 2008, il se demandait quel avenir on peut prêter à une civilisation devenue étrangère à ce qu’il appelait la « question de Dieu ». Benoît XVI notait qu’ils sont nombreux, aujourd’hui, à vouloir défendre la culture issue du christianisme. Il se demandait toutefois dans quelle mesure cette culture pouvait survivre en se coupant de ses racines spirituelles.

On l’a dit, Benoît XVI avait quitté ses fonctions et s’était retiré dans une vie de prière. Alors que l’Église aujourd’hui est tentée de se perdre dans l’activisme social, comme on le voit avec le pape François, il rappelait ainsi l’importance de la vie intérieure, du silence, de la prière, même.

C’était, je crois, un pape magnifique.