HARVEY, Hélène



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 décembre 2022, à l'âge de 59 ans, est décédée madame Hélène Harvey, fille de feu monsieur Henri Harvey et de feu dame Monique Bilodeau. Elle demeurait à Beaumont et native de Berthier-sur-Mer. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 12 h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer. Elle laisse dans le deuil, ses frères : Jean-François (Gillian Bakker) et Guy (Geneviève Poiré), ses neveux et nièces :Benjamin (Carole-Anne Dion) et leurs enfants Elizabeth et Matthew, Laurence (François Guay), Alicia et Rafaela. Elle laisse également dans le deuil ses oncles et tantes, cousins, cousines et ami (e)s. La famille désire remercier le personnel du Manoir du Coteau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Dystrophie musculaire du Canada, https://muscle.ca/fr/faire-un-don/dons-menusels/ La direction a été confiée à