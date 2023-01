Bientôt de grands renforts pour Alex Ovechkin

Le capitaine des Capitals de Washington Alexander Ovechkin est tout feu tout flamme dernièrement, mais le franc-tireur pourrait devenir encore plus dangereux avec le retour de deux coéquipiers de longue date : Nicklas Backstrom et Tom Wilson.

Bien qu’ils n’aient pas voyagé avec l’équipe à Columbus, alors que les «Caps» se mesureront aux Blue Jackets jeudi soir, les attaquants sont très près de pouvoir disputer un premier duel cette saison, selon l’entraîneur-chef Peter Laviolette.

«Ils sont proches [d’un retour], et ils sont proches ensemble, a mentionné ce dernier après l’entraînement de mercredi, selon le site NHL.com. Ils sont sur la glace et ils travaillent fort tous les jours. Ils ne nous accompagnent pas lors de ce voyage, mais encore une fois, ils sont proches et pourraient revenir sensiblement au même moment.»

Wilson n’a pas joué au hockey depuis très longtemps, lui qui a été opéré pour une déchirure du ligament croisé antérieur le 24 mai. Sa présence physique est très importante pour les Capitals, mais l’Ontarien a aussi trouvé le moyen de se démarquer offensivement avec 52 points en 78 rencontres la saison dernière.

Quand il retrouvera les patinoires de la Ligue nationale, le joueur de 28 ans reprendra l’action pour la première fois depuis le tour initial des séries éliminatoires de 2021-2022.

«Je m’attends à revenir aussi fort que je l’étais auparavant. C’est la seule issue acceptable. Je veux être le joueur que j’étais avant tout ce processus. Je l’ai toujours eu en tête et ç’a été mon objectif. J’aurais peut-être pu revenir il y a un mois, mais je n’aurais pas été le même joueur», a indiqué Wilson aux journalistes.

Le cas Backstrom

S’il y a un retour qu’Ovechkin doit attendre avec impatience, c’est bien celui de Backstrom. Le Russe et le Suédois sont de grands complices depuis 15 ans déjà, mais le second a souvent dû composer avec les blessures ces dernières années.

S’il revient au jeu, Backstrom serait seulement le deuxième hockeyeur de la Ligue nationale à rejouer après une opération de resurfaçage de la hanche. En 2013-2014, le défenseur Ed Jovanovski était parvenu à disputer une dernière campagne après son passage sous le bistouri, avant d’opter pour la retraite.

«Je me sens très bien, a confié l’athlète de 35 ans. J’ai du plaisir sur la patinoire. Nous avons travaillé fort au cours des dernières semaines. [...] Nous avons franchi plusieurs étapes. Maintenant, il faut seulement répéter le tout et continuer à patiner et à améliorer ma condition physique.»

Backstrom aurait pu revenir au jeu avant la nouvelle année, mais une excursion sur le protocole de la COVID-19 l’a empêché de patiner pendant une semaine.