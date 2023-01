CRÉPAULT, Michel



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 28 décembre 2022, à l'âge de 82 ans et 6 mois, est décédé monsieur Michel Crépault, époux de feu madame Céline Brousseau et conjoint de madame Lucie Jobidon, fils de feu madame Bérangère Cusson et de feu monsieur Fernando Crépault. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12 h.Outre sa conjointe madame Lucie Jobidon, il laisse dans le deuil ses enfants: Joanne (Jean Girard) et Jean-François (Katie Careau); ses petits-enfants: David, Anne-Émilie et Rosalie; les enfants de sa conjointe: Jean-François Riverin (Isabel Chateauneuf) et Simon Riverin (Annie Lepage) ainsi que leurs enfants: Charles-Hubert, Renaud, Mégane et Malik Riverin; ses frères et ses soeurs: Élise (Roger Barrette), Pierre (Pauline Lavoie), Diane et son conjoint, Daniel (Marielle Gagnon), Esther et Jean (Barbara Tozer Crépault); sa belle-sœur Lisette Brousseau ( Michel Jeffrey) et leurs enfants Karen ( Steve Morneau) et ses enfants Victoria et Edouard ainsi que Christopher (Evelyne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jobidon ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) et au personnel de l'unité des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Les Diabétiques de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.