BOUTIN, Maurice



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 15 décembre 2022, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédé monsieur Maurice Boutin, époux de madame Louise Plamondon. Il était le fils de feu madame Camille Gagné et de feu monsieur Fernand Boutin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :La mise en niche des cendres se fera après la cérémonie. Outre son épouse Louise, il laisse dans le deuil ses enfants Martine (Marc Beaulieu) et Marie-Josée (Daniel Blanchet); ses petits-enfants Mélissa (Jean-Simon Morency), Catherine (Yan-Pascal Bureau) et Marc-Antoine; ses arrière-petits-enfants Jason et Victoria. Il laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-soeurs; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Marie-Paule, feu Hélène, feu André (Gisèle Bolduc), feu Gilbert (Gertrude Dubé) et feu Florent (feu Rollande Gagné). La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins d'urgence, de cardiologie et des soins palliatifs de l'Institut Universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (Hôpital Laval). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, Québec, Québec, téléphone : 418 663-5155, site web : fondationcervo.com. Des formulaires seront disponibles sur place.