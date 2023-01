LEMIEUX, Émilienne Audet



À Lévis, le 15 décembre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Émilienne Audet, épouse de feu monsieur Charles Lemieux, fille de feu Lucien Audet et de feu Alberta Chabot. Elle demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Elle laisse dans le deuil ses fils : Mario (Nancy Pouliot) et Martin (Nathalie Pomerleau); ses petits-enfants : Maxime et Sandra (leur mère Julie Dion), Thomas et Isaac; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemieux : Héléna (feu Roland Goulet), Rosa (feu Denis Dumont) et Ernest (Lucie Bisson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 5ème étage, pavillon d'Youville, du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour leur dévouement et tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches., où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9h.