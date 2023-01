GARNEAU, Roger



Est décédé à la Maison Michel-Sarrazin, le 8 novembre 2022 à l'âge de 86 ans, monsieur Roger Garneau, avocat. Après des études en droit à l'Université Laval et au London School of Economics à Londres, il a été admis au Barreau de Québec en 1961 et a principalement consacré sa carrière au droit familial pendant plus de quarante ans. Il fut membre de sociétés d'avocats dont la dernière en titre fut Garneau, Verdon, Michaud, Samson. Il fut également Substitut permanent du Procureur général du Québec, Procureur spécial du Gouvernement du Québec auprès de la Commission Prévost sur l'administration de la justice, chargé de cours à la Faculté de droit, à la Faculté des sciences sociales et à la Faculté d'Agronomie de l'Université Laval, professeur à l'école de Formation Professionnelle du Barreau du Québec et membre actif du Barreau de Québec. La famille recevra les condoléances le 12 janvier 2023 de 18 h à 21 h à la, où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Andrée Renaud, son fils Jérôme Mailloux-Garneau époux de Sophie Beaudoin, son gendre Alan Roney époux de feu Marie-Charlotte Garneau, sa petite-fille Ariane Roney, sa sœur Francine Saint-Pierre épouse de feu Guy Saint-Pierre, ses nièces et son neveu, Guylaine Saint-Pierre épouse de Luc Harvey, Nathalie Saint-Pierre épouse de Robert Bernier, Marc Saint-Pierre époux d'Elaine Déry, Sophie Rioux conjointe de Nicolas Varfalvy ainsi que ses cousins et cousines. Il laisse aussi dans le deuil ses nombreux amis et collègues. Il a donné avec passion à ses proches et à sa profession et fut grandement aimé de tous. Ses proches tiennent à remercier Dr. Marjolaine Tremblay, médecin en soins palliatifs et Chloé Lévesque-Gagné, infirmière, du CLSC Haute-Ville, Dr. Samir Azzaria, médecin omnipraticien et tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin, qui lui ont prodigué les meilleurs soins avec une bienveillance exceptionnelle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, Chemin St-Louis, Québec, QC, G1T 1P5 ou sur le site Michel-Sarrazin.ca.