«Corsage»: une vraie-fausse Sissi

L’extraordinaire Vicky Krieps prête ses traits à une version anachronique de Sissi, l’impératrice d’Autriche dans ce long métrage trop mesuré.

Elisabeth, impératrice d'Autriche (Vicky Krieps, remarquée dans l’excellent «Le fil caché» de Paul Thomas Anderson) vient de fêter ses 40 ans. Puisque nous sommes en 1877, les femmes de cet âge sont vieilles, tout juste bonnes à mettre au rebut. Elisabeth a donc conscience que sa beauté, célèbre dans toute l’Europe, va flétrir irrémédiablement, lui ôtant ainsi toute utilité et donc toute identité.

Loin d’être un examen de la vanité d’une femme en cette fin de 19e siècle, «Corsage» est une critique féroce de la dictature de la jeunesse exercée – historiquement et encore aujourd’hui – sur tous les membres du sexe féminin. Mais il y a plus. Car celle qui est surnommée Sissi part effectuer un tour de l’Europe au cours duquel elle revoit d’anciens amants et jette un regard particulièrement dur sur son absence de rôle politique, le carcan de la monarchie et de la bienséance ainsi que sur la place des femmes dans la société.

La mise en scène appuyée, voire rigide, de la réalisatrice Marie Kreutzer sied parfaitement au sujet, renvoyant sans cesse l’impératrice à la cage dorée dont elle est prisonnière et dont elle a elle-même contribué à forger les barreaux. Avec ses anachronismes, «Corsage» pourrait faire penser au «Marie-Antoinette» de Sofia Coppola ou encore, plus récemment, à la série «The Great» avec Elle Fanning dans le rôle de Catherine de Russie. Mais là où les deux œuvres présentent leurs souveraines comme des héroïnes contemporaines, le scénario de la cinéaste joue la carte historique de la gravité, du sérieux et mêle adroitement le vrai du faux afin de nous livrer les batailles internes et externes d’Elizabeth.

On déplorera, surtout au regard de «The Great», volontairement outrancière, ce «Corsage» très calme et mesuré.