PICHETTE, Liliane



Au CHSLD La Vigi St-Augustin, le 18 décembre 2022, est décédée à l'âge de 88 ans, madame Liliane Pichette, épouse de feu monsieur Yves Malouin. Elle était la fille de feu monsieur Onésime Pichette et de feu dame Yvonne Plamondon. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.Elle laisse dans le deuil ses fils : Roch Malouin (Ghislaine Marois) et Jean Malouin; ses petits-enfants : Simon Malouin (Vicky Chevalier) et Cédric Malouin (Sophie Rhéaume); son arrière-petit-fils Lionel Malouin-Rhéaume; ses sœurs : Lucille Pichette (Laurent Marcotte) et Lisette Pichette (feu Michel Dallaire); ses neveux et ses nièces; ses oncles et ses tantes; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'Alzheimer de Québec, via leur site web : https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/?FrmGroupUID=all . La famille tient à remercier toute l'équipe du CHSLD La Vigi St-Augustin, pour les bons soins et l'attention portés à Liliane.Vous pouvez envoyer vos messagesde sympathie via notre courriel.