FILION, Michel



C'est avec une immense peine que nous vous faisons part du décès de Michel Filion, à l'aube de ses 82 ans. Il est décédé chez lui, entouré de ses proches, le 30 novembre 2022. Fils de Eugénie Gauthier et de Paul Filion, il était le conjoint de Louise Marcoux. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre Louise son amoureuse, ses enfants : Antoine (Aude Choppin et leur fils Mael), Nicolas (Karine Desrochers et leurs filles Mathilde et Juliette), Élisabeth (ses enfants Zachary, Gabrielle et Samuel) ainsi que leur mère Desanges Bélanger. De sa fratrie, ses sœurs : Andrée (Claude Fleury) et Renée, son frère Jean-Paul (Micheline Boily), sa belle-sœur Ginette Gignac (feu Claude) ainsi que des neveux et nièces, cousins et cousines. Il laisse dans une profonde tristesse les filles de sa conjointe, Dominique (ses enfants Charles-Émile et Roxane) et Stéphanie (Tommy Chouinard et leurs filles Alice et Clara), ainsi que sa belle-sœur Christiane Marcoux (Jean-Pierre Villeneuve). Il sera grandement regretté par de nombreux amis et amies, de même que plusieurs bonnes connaissances du 16-18 Mérici. Un immense merci s'adresse ici à toutes les personnes qui nous ont apporté aide et réconfort au cours des derniers mois. Nos remerciements s'adressent aussi à l'équipe de pneumologie de l'IUCPQ et tout spécialement à l'infirmière clinicienne Marie-Ève Pouliot pour le suivi pendant plusieurs années. Nous ne pourrions passer sous silence les soins extraordinaires prodigués par l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC Limoilou, plus particulièrement la Dre Marjolaine Tremblay et l'infirmière Chloé Lévesque-Gagné. Un immense merci pour votre accompagnement et votre empathie. La famille vous accueillera à la Maison Gomin pour recevoir vos témoignages de sympathiede 13h00 à 16h00.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web: www.lepinecloutier.com Que vos témoignages de reconnaissance se traduisent par des dons à la Fondation IUCPQ ou au FRE de la Faculté de médecine-Fonds Didier-Mouginot en neurosciences (4475)