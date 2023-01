BORDELEAU, Marthe



À l'Hôpital St-Sacrement, le 20 décembre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Marthe Bordeleau, fille de feu madame Alice Veillette et de feu monsieur Philippe Bordeleau. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses neveux et ses nièces: Gilles, Céline, Michel, Pauline, Louise, Suzanne, Robert, Thérèse, Lucie, Lise, Hélène, Marie, Jean et Denise ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et ses soeurs qui l'ont précédée: Constant (Jacqueline), soeur Monique, Yvon (Pauline), soeur Solange et Jean. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence La Champenoise pour les services rendus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles sur place.