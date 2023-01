COLGAN, Madeleine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 novembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Madeleine Colgan, épouse de feu monsieur Clermont Nadeau, fille de feu madame Aimée Colgan et de feu monsieur Martin Colgan. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantal, Roxanne (Stéphane Nolet), Rock (Danièle Couture) et Damien (Nadine Sirois); ses petits-enfants : Rachel (Pierre-Luc Giguère), Mariane (Malco Deguercy), (leur père Yvon Coté), Catherine (Olivier Chevrier), Évelyne, Louis-Étienne, Laurie (Julien Casault), Gabriel (Florence Sirois), Jérémy (Clara Gagné-Lamonde), son arrière-petite-fille Rose Giguère; ses frères et sœurs : feu Clément (feu Louise Labbé, Denise Codey), feu Gérard-Raymond, feu Eddy (feu Aline Groleau), feu Marie (feu Marc Labbé), Clarence (Liliane Fecteau), feu Guy (Réjeanne Bisson), Louis (feu Nicole St-Ours, Marie-Lyne Drouin), Nylus (Céline Jacques), Doris (René Laverdière), Florence (Réal Guillemette), Alain (Jacqueline Bisson); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nadeau, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 13 janvier 2023, de 19h à 21h, ainsi que, de 9h à 10h45.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Sincères remerciements au personnel soignant de l'Urgence, du 9e étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi qu'à toute l'équipe de la pharmacie J.C. Marie-Claude Raymond pour leurs conseils et leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.