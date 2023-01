LANGLOIS, Lise



À son domicile, le 23 novembre 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé madame Lise Langlois, fille de feu monsieur André Langlois et de feu dame Cécile Gauthier. Originaire de Salaberry-de-Valleyfield, elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances,de 10h à 12h àElle laisse dans le deuil son fils : Martin; ses frères : Claude, feu Jean-Louis (Andrée Chevrette), Roger (feu Pauline Morency) et Paul (Monique Jobin), neveux, nièces, autres parents et amis(es).