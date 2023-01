David La Rue de retour en Coupe du monde

Vainqueur du 1500 m, La Rue a mérité son billet pour les deux dernières étapes de la Coupe du monde de la saison en Pologne. Il s’agira d’une première depuis l’hiver 2020 et La Rue obtiendra en prime l’occasion de se qualifier pour le championnat mondial s’il parvient à se glisser parmi les trois meilleurs Canadiens lors de la dernière Coupe du monde de l’année.

« Ça fait du bien une performance comme ça, a lancé le patineur avec son plus beau sourire. Ça fait longtemps que je n’ai pas participé à une Coupe du monde. J’ai vécu plusieurs déceptions au cours des deux dernières années en raison de différentes blessures et je suis content d’avoir prouvé que je suis encore de calibre international. »

« J’ai travaillé fort dans les derniers mois et mes efforts ont été récompensés, d’ajouter La Rue qui a réussi un temps de 1 min 47,47 s pour devancer Jake Weidemann et Vincent de Haître. Ce fut un coup dur en octobre quand mes chums sont partis en Coupe du monde et que j’ai été un des seuls à rester ici. J’ai eu la chance de faire des compétitions internationales tôt dans ma carrière, mais cette sélection est encore plus satisfaisante compte tenu du contexte. »

Alors qu’il tentera de se qualifier aussi au 1000 m, samedi, La Rue ne se fixe pas d’objectifs de performances pour son retour sur la grande scène.

« Je veux retrouver l’expérience et les sensations de course au plus haut niveau afin que ça revienne un naturel. Je veux bâtir là-dessus. »

Mauvaise course

Préqualifiée au 3000 m, au départ groupé et à la poursuite par équipe en prévision des deux dernières Coupes du monde, Valérie Maltais souhaitait ajouter une épreuve à son agenda, mais elle n’a pas connu une bonne journée.

La médaillée d’or olympique à la poursuite par équipe à Pékin a terminé au troisième rang du 1500 m en vertu d’un temps de 2 min 00,13s.

« Je ne suis pas contente du tout de ma course, a résumé Maltais. Mon exécution n’était pas à point contrairement à ce qui se passait à l’entraînement. L’intensité était là au départ, mais je n’étais pas assez appuyée sur la glace. Je sais ce que je devais faire, mais je ne l’ai pas fait. La forme est là, mais je n’étais même pas fatiguée en terminant

ma course. »

« Je suis déçue, mais je ne dois pas tenter de trop analyser ma course, d’ajouter Maltais qui prendra aussi le départ du 1000 m. Me qualifier au 1500 m aurait été un bonus. Au 1000 m, je vais tenter de pratiquer ma vitesse. J’ai un gros entraînement de vélo, vendredi [aujourd’hui]. Le focus est ma fin de saison et non ma course de demain. »