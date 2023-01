FRADETTE, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 21 décembre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur André Fradette, conjoint de madame Ginette Dumont. Il était le fils de feu madame Delcia Dostie et de feu monsieur Alphonse Fradette. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil les enfants de cette dernière: Philippe Dussault et Catherine Dussault (Rémy Bouthillette); sa sœur et ses frères : Jeannine Fradette (Yvon McCutcheon), feu Henri-Louis Fradette (feu Suzanne Fortier), feu Réal Fradette (Claudette Blouin); sa belle-famille : Lorraine Dumont (feu Noël Labrie), Ghislaine Dumont (André Sirois), Micheline Dumont (Jacques Couture), Linda Dumont, Johanne Dumont (André Lamontagne), Nathalie Dumont (Charles-Patrick Lanteigne); ainsi que ses nièces, neveux, autres parents et ami(e)s. La famille exprime toute sa gratitude au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins et leur accompagnement si bienveillant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040 avenue Belvédère, Québec, QC, G1S 3G3. Tél. 418-527-4294, en ligne : https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/DIM/