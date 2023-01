LACOURSIÈRE, Lise



À son domicile, le 7 décembre 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Lise Lacoursière, conjointe de monsieur Harold Généreux. Née à Noranda le 4 octobre 1951, elle était la fille de feu dame Jeannine Légaré et de feu monsieur Gaston Lacoursière. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14h30.Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via le https://funeraweb.tv/fr/diffusions/65636. Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle Robichaud (Stéphane Légaré); ses petites-filles : Ozaka et Oxana; sa sœur et ses frères : Suzanne (Gérald Ratté), Gilles (Louise Laliberté), feu Claude; sa filleule Geneviève Lebel ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille adresse ses sincères remerciements à tous ceux et celles qui lui ont prodigué leur soutien, ainsi qu'aux médecins et le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et du Centre Intégré de Cancérologie de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site web : www.cancer.ca, Téléphone : 1 888 939-3333 ou à la Fondation du C.H.U., Site web : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec, Téléphone : 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de :