Drummondville: une personne retrouvée inanimée après un incendie

Une personne a été retrouvée inanimée après qu’un incendie a lourdement endommagé un édifice à logements mercredi soir à Drummondville, dans le Centre-du-Québec.

Les pompiers ont reçu l’appel vers 23 h 20, selon le Chef de division au Service de sécurité incendie de Drummondville, Andrew Barr. Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, les pompiers ont constaté que la fumée sortait du sous-sol du bâtiment de quatre logements.

Une personne a été retrouvée inanimée dans le logement, et des mesures de réanimation ont été réalisées jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. La victime a été transportée en centre hospitalier et son état de santé demeure inconnu.

Près de 25 pompiers ont été dépêchés sur les lieux, l’incendie a été maitrisé environ 35 minutes plus tard et ne s’est pas propagé aux autres logements.

L’appartement dans lequel l’incendie a démarré a été lourdement endommagé.

Des recherches sont en cours pour déterminer les causes et circonstances de l’incendie.