PROULX, Frédéric



À son domicile, le 10 décembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Frédéric Proulx, fils de feu madame Marie-Louise Desrochers et de feu monsieur Éloi Proulx. Il demeurait à Ste-Croix. Il laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Suzanne Desrochers), Sylvie, Claude (Mirana Simone Ranaivojaona), Hélène (Patrick St-Amant), Guylaine (Richard Dubois) et ses petits-enfants : Dhanya, Yohann, Josua, Naïla, Carole-Anne, sa filleule Marie-Lise, Jean-Sébastien, Claudia, Denis, Daniel, Raphaël, Jaona David, François-Xavier, Charles-Olivier, Gabriel-Alexandre; son filleul Pierre et plusieurs neveux et nièces et arrière-petits-enfants. Il laisse aussi dans le deuil son frère Magloire (feu Denise Rodrigue) et sa compagne Mariette Larrivée, ses sœurs Louisette (Ghislain Lemay) et Denise (Gérald Plante). Il était le frère de feu Sévère (feu Gabrielle Paquet), feu François, feu Édouard (feu Èva Legendre), feu Colette (feu Jean-Paul Thibault), feu Jean-Laurent (feu Constance Desrochers) feu Candide (feu Bernard Carré), feu André (Marie-Paule Gagnon). Nous remercions Madame Nicole Leclerc et son équipe des soins à domicile, du CLSC, pour les bons soins prodigués à notre papa au cours des dernières années. La famille vous accueillera au salon funérairedès 9h.