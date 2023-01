DUMONT, Jocelyne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 novembre 2022, à l'âge de 65 ans et 2 mois, est décédée madame Jocelyne Dumont, fille de feu madame Madeleine Fleury et de feu monsieur Emilien Dumont. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 12 h 30 à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie au printemps prochain. Elle était la soeur de Jean-Pierre, feu Monique, feu Marc (Pierrette Dumas) et Richard (Sylvie Lacasse). Elle laisse dans le deuil sa soeur de coeur Hélène Brulotte (Yvon Pineault); ses neveux et nièces : Cynthia Dumont, son filleul Patrick Dumont (Sandra Tremblay), Bruno Dumont (Airan Jeon) et Josée Dumont (Tim Dean) ainsi que plusieurs cousins, cousines, ses collègues du CPE La Petite Grenouille de Pintendre et de Lévis, ses voisins et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CRIC, de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel Dieu de Lévis et son infirmière à domicile Sandra Blier pour leur empathie et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca et Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188, courriel : info@fhdl.ca, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.