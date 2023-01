ROY, Yvette Piché



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 14 décembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Yvette Piché, épouse de monsieur Marc-André Roy et fille de feu monsieur Roméo Piché et de feu madame Florina Galarneau. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Piché laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille unique Lina ((Stéphane Lapierre); ses petits-enfants: Marc-Antoine et Mathis; ses frères et soeurs de la famille Piché: feu Olier (feu Claire Fiset), Iliane (feu Gédéon Matte), feu Lionel (feu Liliane Cantin) et Donald (feu Nicole Gauthier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy: feu Fernand (Gracia Paquet), Lionel (Jeannette Bussières), feu Paul-Émile (feu Dorothée Frenette), feu Jeannine, Mariette (feu Paul Bédard), feu Lorraine (feu Ghislain Vignola), Dolorès (feu Gaston Plamondon), Donald (Lise Morissette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à Lyson Piché pour le support donné à la famille lors des derniers moments ainsi qu'au personnel du 3e étage du département des soins palliatifs pour les bons soins prodigués et leur humanisme.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h sous la direction de laPar la suite, les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un un don à la fondation canadienne du foie https://www.liver.ca/fr/