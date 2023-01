GAUDREAU ST-CYR, Nancy Kelly



À La Maison D'Hélène de Montmagny, le 29 décembre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Nancy Kelly, épouse en 1ères noces de feu monsieur Gaston Gaudreau et en 2e noces de monsieur Jacques St-Cyr. Elle demeurait St-Paul-de-Montminy, native de Québec.Elle laisse dans le deuil outre son époux monsieur Jacques St-Cyr, ses enfants : Dany Kelly (Julie Létourneau) et Natacha Gaudreau (Martin Lizotte); ses petits-enfants : Brandon Chabot Kelly (Justine Laflamme Boutin), Tommy Chabot Kelly (Émilia Fillion), Marc-Antoine Pouliot, Frédérick Pouliot, Macha-Isabelle Pouliot et Philippe Pouliot. Elle laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs : Gerry Kelly (Pierrette Rousseau), feu Ronald Kelly (Huguette Letelier) et Doris Kelly (Marcel Robitaille); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille St-Cyr: Huguette (feu Gilles Arcand) et Raymonde (André Boutet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaudreau ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et tout spécialement sa meilleure amie de toujours Vivi (Vivianna Picard). La famille tient à remercier le personnel de La Maison D'Hélène pour les bons soins, les travailleuses social Marie-Pier Roy et Claudia Boilard pour leur aide ainsi que ses amis Marc Malenfant et Louise Desjardins pour leur présence et leur dévouement auprès de leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène 350, avenue Saint-David Montmagny (Québec) G5V 4P9. Madame Kelly a été confiée pour crémation à la