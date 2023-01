DROUIN, Jules



À la Maison Michel-Sarrazin, le 7 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jules Drouin, fils de feu dame Marie Dupont et de feu Cyrille Drouin. Il demeurait dans les Cours de l'Atrium (arrondissement de Charlesbourg).Conformément aux valeurs et aux volontés de Jules,Il laisse dans le deuil ses filles : Kathleen (Denis Thibault) et Anik (Yohan Tremblay); ses petits-enfants : Malorie et Dereck, Amélia et Sofia ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Adrienne (feu Henri Lachance), feu Albertine (feu Albany Lachance), feu Rosaire (feu Thérèse Leduc), feu Roger (feu Laurette Dubé), feu Donat et Paul-Henri. La famille désire remercier le personnel de la Maison Michel-Sarrazin et la Dre Roy du CLSC de Charlesbourg pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1, tél. : 418-687-6084 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, site web : www.cancer.ca