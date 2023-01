PATRY, Maurice



À la Maison Paul-Triquet, le 17 décembre 2022, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédé monsieur Maurice Patry, époux de feu madame Thérèse Cole, fils de feu madame Rose Labrie et de feu monsieur Antonio Patry. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h30 à 16h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Patrick à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants : Linda (Pierrot Simard), Diane (Robert Lacroix), Cindy (Fernand Lemay), Michel (Chantal Lacombe) et Martin (Annie Boivin); ses petits-enfants : Nicolas, Brigitte (Simon Lessard), Judith (Benoit Beaulieu), Julien, Rachel (Philippe Legendre), William (Sarah Lepage), Andréanne et Sarah; ses arrière-petits-enfants : Joseph, Élizabeth, Laurent, Agathe, Zoé et Louis; sa sœur : feu Florence Patry (feu Artice Tyson); ses belles-sœurs : feu Mary Cole (feu Guy Roberge), Alice Cole, Patricia Cole (feu Georges Fournier) et Clémence Lapointe (feu Norbert Cole); son beau-frère : Philip Cole (feu Léa Van Gorp) ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil ses familles biologiques récemment retrouvées: famille Mercure : Roger, Lise, Lucille, Léona, Philip et Angela; famille Arsenault : Denise. Il est allé rejoindre son épouse Thérèse, son grand amour. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Paul-Triquet pour leur grande humanité, leur dévouement et les soins exceptionnels reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'autisme de Québec. Site web : www.autismequebec.org . Des formulaires seront disponibles sur place.