La fin du Parti républicain?

Aux États-Unis, les déboires de Kevin McCarthy pour devenir président de la Chambre des représentants montrent bien plus que la division interne du Parti républicain. Ils indiquent qu’un troisième parti politique est de facto en train de naître.

Vingt représentants républicains à la Chambre refusent d’appuyer les près de 200 autres qui veulent que McCarthy devienne président. Ces 20 représentants sont prêts à paralyser la Chambre pour obtenir le président de leur choix. Ils sont aussi prêts à détruire la réputation du Parti républicain auprès d’une partie de son électorat. Ils ont échappé à l’influence de Donald Trump qui leur demande de se ranger.

Même si McCarthy ou un autre candidat à la présidence réussissait à rallier leur vote, les 20 républicains ont forgé entre eux une alliance politique qui s’est renforcée avec les votes des derniers jours. Ils se comportent comme un parti politique radical de droite issu d’une scission à l’intérieur même du Parti républicain.

Ces gens, qui font partie du «Freedom caucus», estiment que le gouvernement fédéral doit être affaibli par tous les moyens. Souvent proches des théories complotistes, ils croient, à tort, qu’un petit groupe secret manipule le gouvernement américain.

Anti-démocratie

Mais surtout, et c’est encore plus grave, les 20 représentants républicains indiquent clairement qu’ils ne veulent plus jouer le jeu de la démocratie à l’intérieur du Parti républicain. Dans ce jeu, après des discussions, et parfois des négociations, les minorités finissent par accepter la volonté de la majorité.

Il n’y a ici aucune trace de compromis. La petite minorité de 20 représentants se comporte comme si elle était la majorité.

Ironiquement, ce refus de se conformer au jeu démocratique a été amorcé par le Parti républicain lui-même lorsqu’il a épousé la thèse maladive de Trump sur l’élection présidentielle supposément frauduleuse.

Encore du chemin

Les 20 dissidents républicains ne s’arrêteront pas en si bon chemin. Ils tenteront probablement d’orienter de manière inflexible tous les votes de la Chambre. Autant dire qu’ils formeront un troisième parti politique.

S’ils persistent, ils pourraient inciter des représentants républicains plus modérés à voter du côté des démocrates, y compris pour élire un président de la Chambre.

On voit mal ce qui pourrait inciter les 20 représentants républicains à rallier la majorité à plus long terme, pour d’autres votes importants. La seule chose qui pourrait peut-être les arrêter serait une réaction extrêmement défavorable de leur propre électorat. Mais justement, ils se sont fait élire en promettant à leurs électeurs de réformer la politique à Washington.

Le Parti républicain est plus que jamais à la croisée des chemins. S’il fallait en plus que Trump, pour une raison ou pour une autre, lance son propre parti, l’avenir des républicains deviendrait extrêmement incertain.