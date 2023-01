La frontière entre Hong Kong et la Chine continentale rouvre aux voyageurs dimanche

Des dizaines de milliers de personnes pourront voyager quotidiennement entre Hong Kong et la Chine à partir de dimanche, dans le cadre d'un assouplissement majeur des mesures liées à la pandémie après la quasi-fermeture de la frontière depuis près de trois ans.

Hong Kong et la Chine continentale ont maintenu une politique stricte de «zéro Covid» avec des restrictions drastiques en matière de voyages et des quarantaines obligatoires qui ont fait plonger le nombre de visiteurs.

Le chef de l'exécutif hongkongais John Lee a déclaré jeudi qu'à partir de dimanche, jusqu'à 50 000 habitants de Hong Kong pourront s'inscrire en ligne pour traverser la frontière quotidiennement par trois points de passage terrestres.

Environ 10 000 autres pourront entrer sur le continent par la mer, les airs ou en empruntant des ponts sans avoir besoin de s'enregistrer à l'avance, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

Un nombre similaire de voyageurs sera autorisé à se rendre à Hong Kong depuis le continent sans avoir à se soumettre à une quarantaine obligatoire.

Si ces mesures ne constituent pas une réouverture totale, il s'agit du plus important assouplissement depuis la mise en place des restrictions début 2020, qui ont eu pour effet de séparer des familles, de mettre un coup d'arrêt au tourisme et de suspendre la plupart des voyages d'affaires.

M. Lee a prédit un impact «très important» sur l'économie hongkongaise. «L'année 2023 sera plus fabuleuse, plus prospère», a-t-il déclaré.

Le Bureau des Affaires de Hong Kong et de Macao avait annoncé plus tôt jeudi que les voyages «(reprendraient) progressivement et de manière ordonnée» à partir de dimanche, jour de la suppression programmée par Pékin de la quarantaine obligatoire pour les arrivées de l'étranger.

Les personnes voyageant vers la Chine continentale depuis Hong Kong devront tout de même présenter un résultat de test négatif effectué dans les 48 heures avant le départ.

Le Bureau a également déclaré plus tôt jeudi que Pékin prévoit d'annuler les quotas sur les vols au départ de Hong Kong et Macao et de reprendre les vols de transit vers la Chine continentale.

Le train à grande vitesse entre Hong Kong et le continent reprendra au plus tard le 15 janvier, ont indiqué les autorités.