La loterie en chiffres

Il semblerait qu’au Loto 6/49 on a une chance sur 13 millions de gagner, et au Loto Max, on en a une sur 27 millions. Pour te donner une idée : 13 millions de secondes, ça correspond à cinq mois et demi et 27 millions de secondes. C’est presque un an. Dans ces jeux, on nous vend donc des secondes pour des périodes de cinq mois à un an.

Une autre vérité de La Palice, c’est qu’au 6/49, on aura toujours une chance sur 13 millions de gagner, que ça fasse un an ou dix ans qu’on joue. On aura toujours la même possibilité de chance qu’au premier jour, peu importe le nombre d’années qu’on joue.

Troisième vérité, les chances ne s’additionnent pas. Qu’on prenne une grille, deux grilles ou quatre grilles, on paye juste plus cher pour rien, car ce serait tellement plus facile si les chances s’additionnaient. Tu n’as pas une chance sur 13 millions si tu en achètes un, une chance sur 6,5 millions si tu en achètes deux, et une sur 3,25 millions si tu en achètes trois. Ta possibilité de chance demeure toujours la même, peu importe le nombre des participations.

C’est vrai aussi que si je ne joue pas, je n’ai aucune chance de gagner. J’ai juste la chance de m’offrir de faire autre chose avec les 90 $ par mois que je dépensais en billets de loterie. Parce que, vois-tu, si tu places 90 $ par mois en fiducie pendant dix ans, ça va te donner 130 000 $ au bout du compte, pour peu qu’on me donne 5 % d’intérêt. Mais après 90 $ par mois dépensés en achat de billets de loterie, on se retrouve devant rien, et après 40 ans, encore plus devant rien, alors qu’on pourrait avoir tout près d’un million dans son REER.

Poète de la résistance pour le vivre ensemble

Juste une petite correction, il semblerait que ce soit une chance sur 14 millions de gagner au Loto 6/49 et une sur 33 millions au Loto Max. Mais ceci n’enlève rien à la pertinence de votre propos. La loterie devrait rester un jeu, puisque l’investissement qu’on y fait demeure à fond perdu. Malheureusement, cette réalité n’a pas la même pertinence pour tout le monde, surtout pas pour ceux et celles qui sont affectés par la terrible maladie du jeu compulsif. Combien de familles, de ménages et de vies, a-t-elle détruits ?