Une septième défaite de suite pour le Canadien

Malgré des efforts louables défensivement, le Canadien a été vaincu 4 à 1 par les Rangers de New York, jeudi à Montréal, subissant une septième défaite d’affilée.

• À lire aussi: Mondial junior: une deuxième médaille d'or consécutive pour le Canada

• À lire aussi: Nick Suzuki parmi les étoiles de la LNH

Obtenant un rare départ, l’ancien du CH Jaroslav Halak a réalisé 17 arrêts pour l’emporter. Joel Armia, avec son premier but depuis le 11 avril, a brisé ses rêves de jeu blanc en deuxième moitié de troisième période.

Les Rangers traversent pour leur part une excellente séquence avec trois victoires de suite et quatre matchs consécutifs avec au moins un point. Ils ont notamment mis fin à la séquence de 11 victoires des Hurricanes de la Caroline, mardi dernier.

Deuxième coûteuse

Contrairement aux récentes défaites, le Canadien a cette fois connu un excellent début de match, du moins au point de vue défensif. Bien plus consciencieuse en zones neutre et défensive, la formation montréalaise a limité ses adversaires à six tirs en première période, retraitant au vestiaire avec une égalité de 0 à 0.

Comme il l’a fait souvent par le passé, Chris Kreider a ensuite fait mal au Canadien. Il s’est amené en échappée en infériorité numérique, au deuxième tiers, pour ouvrir le pointage. Il s’agissait de son 18e filet de la campagne.

Braden Schneider et Filip Chytil ont ensuite touché la cible à 59 secondes d’intervalle avant la fin de l’engagement pour mettre le match hors de la portée de la troupe de Martin St-Louis. Chytil a complété un doublé dans une cage déserte.

Jake Allen a malgré tout repoussé 27 rondelles, permettant à son club d’allouer moins de quatre buts pour la première fois en six sorties.

En bref

Blessé, Brendan Gallagher n’a pas pris part au match. Mike Hoffman était pour sa part laissé de côté, de sorte que Joel Armia et Evgenii Dadonov étaient de la formation. En défensive, Johnathan Kovacevic effectuait un retour dans la formation, lui qui remplaçait le jeune Justin Barron.

Le Bleu-Blanc-Rouge disputera son prochain match samedi lorsqu’il accueillera les Blues de St. Louis.