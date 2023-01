Le hockey a-t-il été inventé au Québec ?

De nombreux historiens croient que le hockey a comme ancêtre direct le bandy, un sport provenant des Pays-Bas. Le bandy se joue aussi sur patins sur de grandes surfaces gelées. Les joueurs se disputent une balle à l’aide d’une crosse de bois. Au cours du 17e siècle, ce jeu migre des Pays-Bas vers la Grande-Bretagne.

Au Canada, on constate que la pratique de ce sport coïncide avec l’arrivée massive des populations britanniques au pays au milieu du 19e siècle. Ces immigrants anglo-saxons apportent dans leurs bagages des jeux semblables au hockey, comme le shinty écossais ou le hurling irlandais. On commence donc à pratiquer ici dans certaines cours d’école des versions hybrides de ces sports européens, qui sont ni plus ni moins les ancêtres du hockey.

Étant donné que pendant longtemps les meilleurs joueurs de hockey sur glace au monde étaient canadiens, on a toujours tenu pour acquis que ce sport était « le nôtre ».

C’est dans cet esprit un peu chauvin que plusieurs villes canadiennes comme Kingston en Ontario ou Windsor en Nouvelle-Écosse revendiquent haut et fort qu’elles sont le berceau de notre sport national d’hiver.

Soyons sérieux, le hockey n’a vraisemblablement pas été inventé en Amérique ! Toutefois, c’est sans aucun doute ici qu’il est devenu le sport spectacle que l’on connaît.

Les annales mentionnent la date du 3 mars 1875 comme premier match codifié officiel de l’histoire au Québec, à Montréal.

Ce premier match de 60 minutes opposait deux équipes de neuf joueurs qui évoluaient sur la glace du Victoria Skating Rink de Montréal, une superbe patinoire couverte qui, aujourd’hui, serait située à 200 mètres du Centre Bell actuel.

James Creighton, le capitaine de l’équipe gagnante, est considéré comme le père du hockey sur glace bien que le principal intéressé n’ait jamais vraiment revendiqué cet honneur.

LE SPORT SE STRUCTURE AU PAYS

Le hockey sur glace suscite rapidement un très fort engouement, assurément aidé par le fameux Carnaval d’hiver, une organisation qui rayonne au plan international et qui fait découvrir Montréal comme une grande capitale boréale.

En effet, au cœur de l’hiver, entre 1883 et 1889, Montréal est l’hôte d’un imposant carnaval nordique. On y présente une série d’activités et de compétitions hivernales. On fait de la raquette, des compétitions de curling, du toboggan et du patin.

C’est aussi au cours de la première édition du carnaval qu’on réalise le premier tournoi de hockey sur glace de l’histoire.

Même si à la fin du 19e siècle le hockey organisé est bien nouveau, et que seules Ottawa et Montréal disposent de vraies ligues, le hockey sur glace gagne rapidement en popularité au pays.

En 1888, le récent gouverneur du Canada, sir Frederick Arthur Stanley, assiste à son premier match de hockey à Montréal. Stanley est fasciné par les performances des joueurs, tout comme sa fille Isobel et ses fils Edward, Arthur­­­ et Algernon.

Quatre ans plus tard, en 1892, lord Stanley fait don d’un petit bol en argent pour récompenser l’équipe championne du Dominion du Canada au hockey. La coupe Stanley est alors née !

Au départ, les règles du jeu sont bien différentes de celles que l’on connaît aujourd’hui. Par exemple, à l’origine, l’arbitre déposait la rondelle faite en bois sur la glace, puis s’éloignait et, après quelques secondes, donnait finalement le signal du début de la partie.

Les femmes aussi pratiquent le hockey souvent pour des œuvres de charité. On trouve des traces d’une première équipe féminine de hockey au tournant du siècle.

Elles ont joué par exemple pour ramasser des fonds pour les soldats qui combattent en Afrique du Sud durant la guerre des Boers. Évidemment, elles patinaient en robe longue parce qu’exposer ses chevilles serait des plus inconvenants pour les bonnes chrétiennes de l’époque.

Les Canadiens français ne s’intéressent au hockey que 15 ans environ après la communauté anglophone. Ce sont probablement de jeunes Irlandais qui montrent comment jouer aux jeunes francophones.

Même si plusieurs ligues existent un peu partout au pays, on peut dire qu’en 1900, Montréal s’impose comme la Mecque du hockey avec plus d’une centaine d’équipes organisées.

GO HABS GO !

Évidemment, de toutes ces équipes aucune ne rayonnera autant que le Club de hockey Canadien. Son histoire commence quand, en 1909, l’homme d’affaires John Ambrose O’Brien amasse les fonds nécessaires pour mettre sur pied une équipe de hockey canadienne-française à Montréal.

Pour constituer la formation, il se tourne vers une légende sportive, un surdoué de la crosse et du hockey, Jack Laviolette. Ce dernier exercera beaucoup d’influence dans la création de l’équipe. En plus d’être un athlète exceptionnel, il est le premier capitaine et le premier entraîneur du célèbre club.

Il assume aussi la responsabilité de recruter les meilleurs joueurs francophones au monde. Laviolette est un habile négociateur, il réussit à signer de grosses pointures pour le Canadien, comme le redoutable Didier Pitre.

Ce joueur est capable de « décapiter » les gardiens de but adverses avec son tir du poignet. Son jeu est tellement puissant que même le gardien des Sénateurs d’Ottawa demande à la Ligue l’autorisation de porter un masque quand il joue contre le Canadien.

Laviolette a également le lourd mandat de créer une formation qui peut battre un autre club montréalais, les Wanderers qui n’embauchent pratiquement que des joueurs anglophones. Il n’en fallait pas plus pour que la rivalité entre les partisans des deux solitudes soit exacerbée.

Les médias jouent aussi un rôle important dans la popularité du hockey sur glace. Au début, les amateurs peuvent lire les comptes rendus des rencontres dans les journaux. Puis, à partir des années 30, la radio diffuse les matchs. On doit attendre au 11 octobre 1952 pour qu’un match de nos Glorieux soit diffusé à la télévision.

Dans les faits, les téléspectateurs ne voient que la troisième période parce qu’on craignait que la télédiffusion des rencontres nuise à la vente de billets et que les gradins se vident.

Au tournant de la Seconde Guerre mondiale, le hockey supplante tous les autres sports en matière de notoriété. Au fil du temps, à travers des géants comme les frères Richard, Jean Béliveau,­­­ Guy Lafleur, Jacques Plante et Patrick Roy du côté de Montréal ou Peter Stastny et Michel Goulet du côté des Nordiques de Québec, c’est toute une communauté qui se reconnaît et qui s’affirme.

Le hockey représente bien plus qu’un spectacle sur glace, il permet à la société québécoise de s’exprimer, de rayonner et même de rêver. On peut donc prétendre que notre sport national d’hiver a largement contribué à forger notre identité commune.