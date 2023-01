Le tour du chapeau de Lavallée propulse le Drakkar

BAIE-COMEAU | L’attaquant Charles-Antoine Lavallée a redonné vie à son équipe, jeudi soir, quand il a mené le Drakkar de Baie-Comeau vers un gain de 7 à 4 sur les Islanders de Charlottetown.

Récemment acquis des Olympiques de Gatineau, Lavallée a sonné le réveil offensif des Nord-Côtiers avec une performance de trois buts et une passe dans cette première conquête de l’année 2023.

Battus 4 à 3 la veille, à Saint-Jean, les membres de l’équipage ont de nouveau vu les locaux se forger une avance rapide de 2 à 0, mais ont su rebondir.

Le numéro 13 a égalé le pointage à 2 à 2 avant la fin de l’engagement initial. L’athlète de 18 ans a inscrit son second filet du match au début de la deuxième période, qui s’est soldée par une poussée de quatre buts sans riposte des visiteurs.

« Même si l’autre club a pris les devants 2 à 0, nous avons connu un meilleur début de match que la veille. Les gars sont restés concentrés et confiants et les choses ont débloqué », a commenté le pilote Jean-François Grégoire, beaucoup plus satisfait que mercredi soir.

Victoire d’équipe

Cette fois, les patineurs du Drakkar ont déployé un effort soutenu pendant l’ensemble des 60 minutes.

« Nous avons une formation rapide et les joueurs ont exploité leur vitesse au maximum, ce qui nous a permis de provoquer plusieurs bonnes chances en attaque. C’est une belle victoire d’équipe. », a ajouté le pilote du Drakkar.

Outre Lavallée, Matthew MacDonald (un but, trois passes) a aussi connu un match de quatre points. Justin Poirier, Marshall Lessard et Félix Gagnon ont également touché la cible pour les gagnants.

Simon Hughes (deux fois), Jarred Todd et Markus Kearsey ont sonné la réplique face au gardien recrue Félix Hamel, auteur de sa toute première victoire en carrière au sein du circuit Courteau, grâce à 26 arrêts.

Plus tôt dans la journée, le Drakkar a effectué une transaction importante avec les Tigres de Victoriaville en leur cédant l’attaquant de 17 ans Maël Lavigne en retour d’un choix de deuxième et troisième ronde en 2023 ainsi qu’un autre de cinquième ronde en 2024.

Le Drakkar complétera son périple dans l’est du pays, au Cap-Breton, samedi.