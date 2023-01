LHJMQ: Mathis Gauthier nommé capitaine de l’Océanic

RIMOUSKI - L’Océanic n’a pas mis de tempos à désigner le successeur de Frédéric Brunet à titre de capitaine de la formation du Bas-Saint-Laurent.

C’est le défenseur de 19 ans Mathis Gauthier qui succède à son bon ami Brunet. « Si on m’avait dit que je serais le capitaine de l’Océanic à mon arrivée, il y a deux ans et demi, je ne l’aurais jamais cru. Fred et moi avons gradué en même temps. Il restera toujours un bon ami. De notre côté, on regarde vers l’avant. Il nous reste encore beaucoup de hockey à jouer avant les séries, mais on veut se rendre le plus loin possible. Les gars qui étaient là l’an passé (quand l’équipe a surpris les Sea Dogs en série) veulent se rendre encore plus loin cette année », commente celui qui a gravi les échelons dansa la hiérarchie des défenseurs de l’équipe.

À sa première saison, il était 8e défenseur et il a même été utilisé comme attaquant. Il a énormément progressé l’an dernier sous la férule de l’entraîneur adjoint responsable des défenseurs, Donald Dufresne, pour devenir les des défenseurs les plus fiables de l’équipe cette année. Le A que portait Gauthier sera désormais porté par Luke Coughlin, qui s’impose depuis son retour au jeu.

Des choix de grande qualité

Serge Beausoleil a trouvé très difficile de laisser partir son capitaine. « Il faut prendre ça avec philosophie, mais j’ai le cœur gros. C’est un petit gars qu’on a élevé ici. Il est arrivé avec une naïveté extraordinaire et il quitte comme un homme, apprécié de tous. C’est un secret de polichinelle que nous voulons être là en 2025. Les Tigres sont très agressifs. Ils veulent y aller cette année et ils seront en reconstruction par la suite, ce qui veut dire qu’on va avoir un choix de très haut calibre (celui de première des Tigres en 2025). Celui de 2e ronde des Sea Dogs en 2024 sera presqu’un choix de première ronde ».

Si Brunet évolue dans la LHJMQ à 20 ans l’an prochain, l’Océanic recevra une compensation supplémentaire.

Un 3 en 3 dans les Maritimes

L’Océanic a quitté Rimouski jeudi midi pour amorcer une séquence de trois matchs en autant de jours dans les Maritimes vendredi soir à Charlottetown. À quelques heures de l’heure limite pour les transactions ce vendredi à midi, Serge Beausoleil a indiqué être à la recherche d’un attaquant supplémentaire pour aider son équipe. Il a également confirmé que ses joueurs de 19 et 20 ans allaient terminer l’année avec l’équipe.

En bref

Le nouveau capitaine Mathis Gauthier ratera le match de vendredi. Il purgera le dernier d’une suspension de deux matchs. Mathys Laurent se joint officiellement à la brigade défensive de l’équipe pour le reste de la saison.