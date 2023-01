L’image de l’univers carcéral

Avez-vous déjà pensé qu’en prison, on retrouve exactement la même panoplie de sentiments que dans la société civile, laquelle est faite de jalousie, de racisme, d’ivresse du pouvoir, le tout exacerbé par l’univers carcéral lui-même ?

Tout le monde qui y circule, incluant les gardiens et gardiennes, y réagit par des mesquineries de tous ordres, comme de garder le courrier quelques jours de plus, d’user d’une violence psychologique sournoise, d’abuser d’autorité, de la contrainte, des fouilles excessives, de l’utilisation de subterfuges, du harcèlement avec la lampe de poche au visage durant les rondes de nuit, du dévoilement des crimes de certains détenus à d’autres détenus, des transferts non sollicités, et j’en passe ?

Ce qui fait que le détenu finit par développer une méfiance extrême et quasi paranoïaque envers toute l’autorité qui l’entoure. Il devient en conséquence très pessimiste, et parfois agressif. À telle enseigne que ça me permet d’affirmer que certaines personnes en poste d’autorité sont psychologiquement inaptes à effectuer leur travail. Ce qui revient pour moi à dire que les gardiens peuvent très facilement pousser un détenu à la faute.

Anonyme

J’ai l’habitude de recevoir des lettres de détenus, mais comme c’est la première fois que j’en reçois une d’un responsable qui me semble dénué du sens de ses responsabilités, ça me chicote. Personne n’étant parfait, la commission d’une faute demeure la responsabilité de celui ou de celle qui la commet, et de personne d’autre. Le responsable de prison reste responsable de ses actes.