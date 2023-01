Météo: un jeudi glissant et enneigé attend le Québec

La journée de jeudi s’annonce glissante dans les environs de Montréal, tandis que la pluie verglaçante de la nuit tournera en faible neige et en bruine intermittente durant la matinée.

«Une mince couche additionnelle de verglas est possible par endroits aujourd'hui. Faites preuve de prudence lorsque vous marchez ou conduisez dans les secteurs touchés», a averti Environnement Canada sur son site Internet.

Cette alerte météo touche principalement l’ouest du Québec, notamment les secteurs du grand Montréal, de Gatineau, de Saint-Jérôme, de la vallée du Richelieu, de la Haute-Gatineau et de Vaudreuil–Soulanges.

Dans la grande région métropolitaine, le mercure atteindra un maximum de zéro, avec un refroidissement éolien de -8 ce matin.

À Lanaudière, Pontiac et dans le secteur de Témiscamingue, la forte neige de la nuit devrait diminuer en intensité dans les prochaines heures et des «quantités additionnelles de moins de 5 centimètres sont attendues» jeudi matin, a précisé Environnement Canada.

De la neige est aussi prévue dans plusieurs régions du Québec, dont les Laurentides, l’Estrie, la Beauce et le Saguenay.

Dans la Capitale-Nationale, la journée sera nuageuse avec de la neige et de la poudrerie par endroits.