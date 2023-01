Nick Suzuki parmi les étoiles de la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé, jeudi soir, les 16 premiers noms des joueurs qui participeront au prochain match des étoiles, à Sunrise, en Floride, le 4 février prochain, et le capitaine du Canadien de Montréal, Nick Suzuki, sera de la partie.

Pour représenter la section Atlantique, il y aura également Mitch Marner, Nikita Kucherov, Tage Thompson et Dylan Larkin ainsi que les frères Brady et Mathew Tkachuk. Le gardien des Bruins de Boston, Linus Ullmark a lui aussi été sélectionné.

Pour représenter la section Métropolitaine, Andrei Svechnikov, Johnny Gaudreau, Jack Hughues, Brock Nelson, Kevin Hayes, Sidney Crosby et Alexander Ovechkin seront du rendez-vous. Le portier Igor Shesterkin sera devant le filet.

Des gros canons et des oubliés

Dans l’Ouest, Connor McDavid et Cale Makar seront respectivement les meneurs de la division Pacifique et de la Centrale. Parmi les autres gros canons, Kirill Kaprizov, Clayton Keller et Jason Robertson seront du match des étoiles.

Jusse Saros a lui aussi obtenu son billet, tout comme Matty Beniers.

Le réveil du défenseur Erik Karlsson lui a aussi permis de mériter sa place. Parmi les grands oubliés, Roman Josi, Mikko Rantanen, Nathan MacKinnon, Patrick Kane et Kyle Connor n’ont pas été sélectionnés.

Les amateurs auront toutefois la possibilité de voter pour les 12 autres joueurs qui seront présents à la classique annuelle de la LNH. Les détails seront dévoilés dans les prochains jours.