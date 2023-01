Peter Peter: un virus s'attaque à son ouïe

Le chanteur Peter Peter aurait été touché par une perte auditive neuro-sensorielle soudaine, le laissant partiellement sourd d’une oreille.

Dans un long message publié sur sa page Facebook jeudi midi, l’auteur-compositeur-interprète s’est livré sur son état de santé, confirmant avoir perdu partiellement l’ouïe de l’oreille gauche, et ce, de façon permanente.

«Pour un musicien, ça demeure une sacrée claque; surtout quand vient le temps de mixer des hi-hats. La brutalité de l’événement m’a aussi laissé un acouphène. Je dois avouer que c’est psychologiquement où j’ai eu le plus de mal à m’en remettre», a-t-il écrit.

Cette infection serait vraisemblablement causée par un virus/rétrovirus ou un souci microvasculaire, bien que la cause n’ait pas formellement été confirmée, a indiqué l’artiste.

Cette mésaventure aurait commencé il y a cinq mois maintenant. «Je me suis réveillé vers 5 h du matin avec un méga bourdonnement dans l’oreille gauche, des vertiges et une perte drastique dans les fréquences hautes de cette première. En me rendant à l’urgence, la médecin croyait d’abord à un bouchon de cérumen ayant impacté le tympan», a écrit l’artiste.

«Après m’avoir retiré le bouchon, la perte était toujours là. Immédiatement, on m’a prescrit des antiviraux et des stéroïdes oraux. 2 jours plus tard, je voyais une ORL qui me confirmait la perte des dites fréquences. On m’a alors parlé de “Perte auditive neuro-sensorielle soudaine”», peut-on également lire dans sa publication.

L’artiste a depuis peu recommencé à chanter, composer, produire et écrire dans son studio, mais il ne cache pas la douleur que cette pause forcée de quelques mois a eue comme effet sur lui.

«Pour être franc pendant cette période, j’ai songé à tout arrêter. Le simple fait d’entendre de la musique me brisait le coeur. Puis l’amour est revenu», a-t-il indiqué, spécifiant qu’il se porte bien et que la vie et la musique continuent.